تعرف على العقوبات المتوقعة لمُعذب الخيل في جدة

المناطق - مكة المكرمة:

قال أحد المحامين، إن العقوبة التي يُتوقع تطبيقها على المواطن الذي تباهى بالاعتـداء على خيل في محافظة جدة وأحدث به إصابات، قبل أن يتم القبض عليه.

وأوضح المحامي رامي الشريف، أن المُتهم بالواقعة يواجه عقوبة مُخالفة قانون نظام “الرفق بالحيوان” لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تم اعتمادها في عام 2011. ADVERTISING

ونص هذا القانون على مُعاقبة كل من يُخالف أحكامه ولائحته التنفيذية، بغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، وفي حالة ارتكاب المُخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، تُضاعف الغرامة.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، قد ألقت القبض على مواطن في محافظة جدة، تباھى أمام رفاقه بالاعتداء على خیل وإحداث إصابات به.

وفقًا لـ “عكاظ”