الإمارات تسمح بالإقامة للعاملين من خارج الدولة

المناطق - وكالات

أقرت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات نظاماً جديداً يسمح للموظفين بالإقامة بالبلد الخليجي للعمل عن بُعد في شركات بالخارج، وهو النظام الذي أطلقته إمارة دبي في أكتوبر الماضي (رويترز).

وقال نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على «تويتر» إن تأشيرة العمل الجديدة ستغطي مثل هذه العمالة المتخصصة، مضيفاً أن الحكومة أقرّت أيضاً تأشيرة سياحية متعددة الدخول لجميع الجنسيات. وتابع «أهدافنا واضحة… وفرقنا تواصل الليل بالنهار لترسيخ مكانتنا الاقتصادية والسياسية الدولية، وترسيخ جودة حياة هي الأفضل عالمياً لشعبنا ولجميع المقيمين على أرضنا».

وارتبطت إقامة الأجانب، الذين يشكلون غالبية سكان الإمارات البالغ عددهم 9 ملايين نسمة، في معظم الأحوال حتى الآن بالعمل داخل البلاد.

وغادر عدد كبير من الأجانب، الذين تحتاجهم دبي لدعم الطلب في قطاعات العقارات والخدمات والتجزئة، العام الماضي بعد إلغاء وظائف.

ونشطت السوق العقارية في دبي بفضل إقبال على العقارات الفاخرة خلال الأشهر القليلة الماضية من مشترين يستغلون انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها خلال عشر سنوات، فضلاً عن التمويل السهل واقتصاد مفتوح رغم الجائحة.

وذكرت غرفة التجارة والصناعة في دبي أنه من المتوقع أن ترتفع مبيعات القطاع العقاري في الإمارات 13 في المئة هذا العام لتصل إلى 58 مليار دولار بنهاية 2021، إذ تعوّل البنوك هناك على حملة التطعيم واستضافة معرض إكسبو دبي العالمي الذي يبدأ في أكتوبر المقبل لتعزيز الطلب.