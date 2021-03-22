فيديو.. الزعاق يوضح أصل تسمية بعض الشهور العربية

المناطق - الرياض

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق سبب تسمية بعض الشهور العربية بأسمائها، مبيناً أن بعضها سمي على حسب الفصول، ونفس الحال أيضاَ ينطبق على شهر مارس الميلادي.

وقال الزعاق، إن شهري ربيع الأول وربيع الثاني كانا دلالة على دخول الربيع، فيما كان شهري جمادى الأولى وجمادى الثانية دلالة على دخول الشتاء.

وأضاف أن شهر رمضان مأخوذ من “رمض الأرض إذا اشتدت حرارتها”، مشيراً إلى أن شهر مارس يسمى في العراق وبلاد الشام بـ “آذار”، وهذه كلمة مشتقة من “هذر” البابلية.

وبين أن هذر تعني قصف الرعد ووميض البرق وهدير السحب، حيث إنه يعد موسماً انتقالياً من موسم الشتاء إلى موسم الصيف، لهذا يسميه البعض الهدار لأن هدير السحب فيه على مدار الساعة.

وفقًا لـ “العربية”