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“البيئة” تكشف عن 9 مزايا تدفعك لزيارة غابات السودة

“البيئة” تكشف عن 9 مزايا تدفعك لزيارة غابات السودة
http://almnatiq.net/?p=963865
المناطق - الرياض

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على أهمية غابات السودة ‏والتي تقع غرب مدينة أبها بـ 25 كيلومترا، كأحد أهم أماكن ‏السياحة الطبيعية في المملكة، والتي تستقبل آلاف الزوار سنوياً. ‏

وعددت الوزارة أهم الخصائص التي تتميز بها تلك الغابات، ‏وذلك ضمن الاحتفال باليوم العالمي للغابات، مبينة أنها ترتفع عن ‏سطح البحر بأكثر من 3 آلاف م2، ولا تتعدى درجة حرارتها في ‏الصيف 25 درجة مئوية.‏

وبينت أن أجواءها ربيعية ممطرة، وتتمتع بخصائص بيئية خلابة، ‏وأعلى نسبة أمطار طوال العام، وبها غابات كثيفة من أشجار ‏العرعر، بالإضافة إلى أن بها أرضاً مستوية وحواف منحدرة وانكسارات حادة.‏

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