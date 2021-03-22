“البيئة” تكشف عن 9 مزايا تدفعك لزيارة غابات السودة

المناطق - الرياض

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على أهمية غابات السودة ‏والتي تقع غرب مدينة أبها بـ 25 كيلومترا، كأحد أهم أماكن ‏السياحة الطبيعية في المملكة، والتي تستقبل آلاف الزوار سنوياً. ‏

وعددت الوزارة أهم الخصائص التي تتميز بها تلك الغابات، ‏وذلك ضمن الاحتفال باليوم العالمي للغابات، مبينة أنها ترتفع عن ‏سطح البحر بأكثر من 3 آلاف م2، ولا تتعدى درجة حرارتها في ‏الصيف 25 درجة مئوية.‏

وبينت أن أجواءها ربيعية ممطرة، وتتمتع بخصائص بيئية خلابة، ‏وأعلى نسبة أمطار طوال العام، وبها غابات كثيفة من أشجار ‏العرعر، بالإضافة إلى أن بها أرضاً مستوية وحواف منحدرة وانكسارات حادة.‏