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إغلاق 3 محلات وتحرير 9 مخالفات لتدابير كورونا في نجران

إغلاق 3 محلات وتحرير 9 مخالفات لتدابير كورونا في نجران

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إغلاق 3 محلات وتحرير 9 مخالفات لتدابير كورونا في نجران

إغلاق 3 محلات وتحرير 9 مخالفات لتدابير كورونا في نجران
http://almnatiq.net/?p=963872
المناطق - واس

نفذت أمانة منطقة نجران أمس، 1012 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق 3 محلات تجارية إضافة إلى إصدار 9 مخالفات على عددٍ من المنشآت لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

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