وصول الصاروخ الروسي إلى مداره بنجاح حاملاً القمرين السعوديين شاهين سات 17 وCubeSat

وصول الصاروخ الروسي إلى مداره بنجاح حاملاً القمرين السعوديين شاهين سات 17 وCubeSat

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وصول الصاروخ الروسي إلى مداره بنجاح حاملاً القمرين السعوديين شاهين سات 17 وCubeSat

وصول الصاروخ الروسي إلى مداره بنجاح حاملاً القمرين السعوديين شاهين سات 17 وCubeSat
http://almnatiq.net/?p=963889

أُطلق -قبل قليل- بنجاح القمران الاصطناعيان “شاهين سات 17” التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والقمر CubeSat التابع لجامعة الملك سعود، وذلك من قاعدة بايكونور في جمهورية كازاخستان، على متن الصاروخ الروسي “Soyouz2” الذي وصل إلى مداره الآن.

ويعد القمر الاصطناعي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “شاهين سات 17” جيلاً جديداً من الأقمار الاصطناعية ذات الأحجام الصغيرة، وخُصص لتصوير الأرض وتتبع السفن من المدارات المنخفضة، ويتضمن حمولة تلسكوب ذي دقة فائقة للتصوير، وحمولة تتبع السفن البحرية، ويتميز بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلو جراماً، وأبعاد تصل إلى 56×56×97 سم.

وبالنسبة للقمر الاصطناعي CubeSat التابع لجامعة الملك سعود، فهو أول قمر تطلقه الجامعة على مستوى الجامعات السعودية، ويبلغ حجمه 10×10×10 سم، ويزن كيلو جراماً واحداً، وهو مشروع تعليمي يهدف إلى إعداد وتأهيل طلاب الهندسة والجامعة في مجال تصميم وبرمجة الأقمار الاصطناعية.

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