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جائزة الكيان الذهبي لـ “أمن وسلامة” تعليم عسير

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جائزة الكيان الذهبي لـ “أمن وسلامة” تعليم عسير

جائزة الكيان الذهبي لـ “أمن وسلامة” تعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=963896
المناطق - عسير:

حققت إدارة الأمن والسلامة في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير المركز الأول في جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية، وفيما حققت إدارة نشاط الطلاب المركز الثاني، وجاءت إدارة التخطيط والتطوير في المركز الثالث، وسجلت وحدة تطوير المدارس المركز الرابع، وذلك عن فئة كيانات الهيكل التنظيمي.

كما حصل مكتب التعليم بخميس مشيط “بنات” على المركز الأول عن فئة مكاتب التعليم، وعن فئة مدارس أنموذج التميز حصلت ابتدائية التحفيظ الأولى بخميس مشيط على المركز الأول، وحقق مكتب مدير عام التعليم في المنطقة 97 درجة في التحكيم الخارجي للجائزة.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن الجائزة تهدف إلى تكريم ودعم وتقدير الإنجازات والمبادرات، والتعريف بأفضل الأفكار المبدعة والممارسات الإدارية المتميزة والمبادرات الرائدة في مختلف المجالات الإدارية وتسليط الضوء عليها من أجل تعميم الاستفادة منها، إضافة إلى تشجيع الإدارات على الارتقاء بأدائها وتحسين خدماتها وتجويد منتجاتها ومخرجاتها بما يصب في مصلحة المستفيد، ووضع آليات لقياس الإبداع والتميز وفقاً للمعايير المتعارف عليها في مجالات الإدارة المختلفة، وإذكاء روح التنافس وتأسيس ثقافة المقارنة المعيارية بين الإدارات من أجل تطوير الأداء وابتكار أساليب جديدة، ورعاية المبادرات المتميزة وتشجيعها ورصدها بما يساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والإبداعات والاقتراحات في كافة المجالات.

واشاد الجوني بجهود فريق العمل بمركز عسير للتميز والقائمين على الجائزة بعد عام من الكيانات المبدعة والمتميزة ووقوفهم خلف هذا العمل الملهم والخلاق. 

  يذكر أن عدد الكيانات المتقدمة للجائزة بلغ 26 إدارة، و13 مكتبا لتعليم البنين والبنات، وسبع مدارس.

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