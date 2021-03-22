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للتوطين وتدابير كورونا.. الموارد البشرية تضبط 972 مخالفة في مكة

للتوطين وتدابير كورونا.. الموارد البشرية تضبط 972 مخالفة في مكة
http://almnatiq.net/?p=963908
المناطق - مكة المكرمة:

تمكنت وزارة الموارد البشرية من ضبط 972 مخالفة وإنذار 551 عبر إدارة التفتيش بفرع المنطقة، خلال 4362 جولة رقابية تفتيشية نفذتها على المنشآت التجارية بالمنطقة.

وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظات جدة بواقع 2237 جولة، ضبطت من خلالها 647 مخالفة وإنذار 358 منشأة، والطائف 764 جولة ضبطت خلالها 152 مخالفة وإنذار 84 منشأة، والعاصمة المقدسة 882 جولة ضبطت خلالها 143 مخالفة وإنذار 87 منشأة، والقنفذة 479 جولة ضبطت خلالها 30 مخالفة وإنذار 22 منشأة.

وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات، عبر تطبيق “معًا للرصد”، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد “19911”.

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