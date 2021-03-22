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نجران.. هيئة الأمر بالمعروف تُفعّل حملة ” الخوارج شرار الخلق”

نجران.. هيئة الأمر بالمعروف تُفعّل حملة ” الخوارج شرار الخلق”
http://almnatiq.net/?p=963914
المناطق - واس

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة “الخوارج شرار الخلق”، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع من الأفكار المنحرفة والضالة مستخدمةً في ذلك جميع الوسائل التوعوية المتاحة كالحسابات الرسمية، والتقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات المجمعات التجارية الإلكترونية واللوحات الثابتة في الأسواق والمجمعات التجارية والحدائق العامة، لحماية الأفكار والعقول وتعزيز الفكر المعتدل وتنمية المواطنة، إلى جانب مشاركة الجهات الحكومية والخاصة في تفعيل هذه الحملة من خلال نشر مواد توعوية إلكترونياً في وسائل الاتصال المتنوعة.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، أن حملة “الخوارج شرار الخلق” تأتي انطلاقًا من قيام الرئاسة العامة بمسؤولياتها وواجباتها وتحقيقًا لرسالتها في الأمر بالمعروف من خلال تحصين المجتمع وتحذيره من الجماعات والأحزاب التي هي على معتقد وفكر الخوارج.

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