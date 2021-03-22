برعاية أمير الشرقية.. كليات الهيئة الملكية بالجبيل تزف ٣٨٩٤ خريجًا

المناطق - الشرقية:

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية يوم غداً الأربعاء، وبحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان حفل التخرج الذي تقيمه الهيئة الملكية بالجبيل لطلاب وطالبات قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل، والبالغ عددهم (٣٨٩٤) خريجًا وخريجة، وذلك بحفل افتراضي عن بُعد.

وثمن مدير عام قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور علي بن حسن عسيري رعاية سمو أمير المنطقة لهذه المناسبة قائلاً: إن هذه الرعاية الكريمة التي نحظى بها والدعم الكبير لهو نتاج سياسة حكيمة ورؤية رشيدة.

كما بين الدكتور عسيري أن قطاع التعليم يقدم في كل عام للمجتمع كوكبة جديدة من أبنائه وبناته الخريجين والخريجات ليخدموا الوطن ويمنحوا أرضه المباركة البذل والعطاء.

وأضاف عسيري إن رعاية سموه الكريمة والتي نعليها علو التتويج لجهد كل فرد منا، وما تمثله لنا من قيمةٍ معنويةٍ رفيعة، تستحضرُ المسؤولية وتحفزُ الإرادة، وتدفعُ المواطنة الصادقة إلى أولوية ملحة في حياتنا العلمية والعملية، وما رعايةُ وتشريف سموه لهذا الحفل إلا تجسيدًا لهذا الاهتمام.