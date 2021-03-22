جامعة الإمام عبد الرحمن تنظم ملتقى “اتجاهات حديثة في بناء البرامج الدراسية”

المناطق - الدمام:

أكد وكيل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للشؤون الأكاديمية، الدكتور غازي بن عبد الرحمن العتيبي، أن ملتقى “اتجاهات حديثة في بناء البرامج الدراسية في التعليم الجامعي” سيمثل مظلة تجمع عدد من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين وصناع القرار، لعرض طيف واسع من الموضوعات شملتها الأجندة المكثفة للملتقى، تهدف إلى تعزيز التعاون مع كافة مؤسسات التعليم العالي وجهات التوظيف الحكومية والخاصة وذلك للتعرف على احتياجات سوق العمل وتطوير البرامج الدراسية في ضـوء التغيـرات المتسارعة ومتطلبات التنمية وفق رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك في اللقاء الصحفي الذي عقدته الجامعة صباح امس حول المؤتمر وأدارة مدير عام العلاقات العامة والاعلام م.طفيل اليوسف والذي سيعقد برعاية معالي رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الربيش وتقيمه وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية في يومي السابع عشر والثامن عشر من شهر شعبان الحالي (عن بُعد) حيث استعرض الدكتور العتيبي محاور الملتقى والأجندة .

وبين الدكتور العتيبي أن أجندة الملتقى الذي سيعقد على مدار يومين تتضمن محاضرات وندوات وجلسات نقاش وورش عمل بالإضافة إلى “معرض البرامج الدراسية الافتراضي”، هدفها تأكيد دور الجامعة في دعم بناء وتطوير البرامج الدراسية التي تقدمها كافة كلياتها وفق أحدث الاتجاهات العلمية في تصميم البرامج، مشيراً إلى أن عنوان الملتقى يأتي متوافقاً مع السياسة التي تتبناها الجامعة نحو تقديم برامج دراسية ذات جودة عالية وتوفير تجربة تعلم إيجابية للطلاب لإعداد خريجين قادرين على المشاركة في كافة قطاعات التنمية.

من جهته أفاد المشرف العام على إدارة الخطط والبرامج الدراسية عضو اللجنة الإشرافية على الملتقى الدكتور خالد بن صالح الزهراني بأن الملتقى يمثل الأول من نوعه في المملكة ويتميز بالتركيز على محورين أولهما؛ تخطيط وتصميم البرامج الدراسية لضمان جودتها، فيما خصص المحور الثاني لموضوع موائمة البرامج الدراسية مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

وأوضح أنه قد تم استقطاب ٤٠ متحدثاً لتغطية محاور الملتقى الذي سيبدأ يومه الأول في الرابعة مساء يوم ١٧ شعبان ١٤٤٢هـ (٣٠ مارس ٢٠٢١م) بالجلسة الافتتاحية وكلمة لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش تليها المحاضرة الرئيسية للملتقى تقدمها معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل نائب رئيس مجلس الأمناء جامعة دار العلوم، مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن (سابقاً). ثم ندوة مشتركة عن تصميم البرنامج الدراسي، يليها ٤ محاضرات متتالية حول التنافسية في بناء البرامج الدراسية، يتخللها ٦ ورش عمل متزامنة تختتم بها فعاليات اليوم الأول للملتقى.

و يُفتتح اليوم الثاني في الرابعة مساء يوم ١٨ شعبان ١٤٤٢هـ (٣١ مارس ٢٠٢١م) بالجلسة الأولى التي تتناول تجارب ناجحة في تصميم البرامج الدراسية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يليها ٨ حلقات نقاش متزامنة حول مستقبل التوظيف في عدد من قطاعات العمل تشمل القطاع التعليمي والثقافي والصحي والهندسي والبيئي والمالي والعقاري وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، يلي ذلك ثلاث محاضرات متتالية حول بناء البرامج الدراسية وتحديات سوق العمل، إحدى هذه المحاضرات سيقدمها سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية لسياسة العمل وستكون عن المهارات وسوق العمل في المملكة، ستكون هناك ثلاث ورش عمل متزامنة عن أنواع تصميم البرامج الدراسية في التعليم الجامعي. مشيرا إلى أن الملتقى يهدف إلى إبراز دور الجامعة في هذا المجال، ونشر ثقافة تصميم البرامج في التعليم الجامعي، وكذلك دعم الكليات في إنشاء وتطوير برامجها، وتعزيز ثقة الشركاء والمستفيدين فيما تقدمه الجامعة، وتعزيز دورها في المساهمة في إعداد جيل قادر على توجيه وقيادة كافة قطاعات التنمية.