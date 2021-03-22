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الخارجية تطلق حملة لتطعيم منسوبيها بلقاح فيروس كورونا

الخارجية تطلق حملة لتطعيم منسوبيها بلقاح فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=963938
المناطق - الرياض

أطلقت وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الصحة، اليوم، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لمنسوبيها في مقر الرئيس بالرياض.
وتتيح الحملة التي تستمر ثلاثة أيام وتبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً لجميع المستفيدين بالوزارة من خدمات اللقاح حسب الأولوية, مع الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية.
تأتي هذه الحملة ضمن حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة منسوبيها، والعمل مع جميع الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على المصلحة العامة ومكتسبات الوطن.

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