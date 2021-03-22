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140 ألف جولة رقابية تنفذها الشؤون الإسلامية على مساجد وجوامع المملكة في سبعة أسابيع

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السواحة: المملكة ماضية في رحلتها لتأسيس ركائز اقتصاد وطني مبني على الابتكار

السواحة: المملكة ماضية في رحلتها لتأسيس ركائز اقتصاد وطني مبني على الابتكار
http://almnatiq.net/?p=963942

رفع معالي رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المهندس عبد الله بن عامر السواحة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار – حفظهما الله – على الدعم الذي يحظى به قطاع البحث العلمي والتطوير والابتكار والمدينة على وجه الخصوص، مهنئاً القيادة والوطن بنجاح إطلاق القمر السعودي “شاهين سات”.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: ” إن هذا الإطلاق للجيل القادم من الأقمار الصناعية يعد دلالة واضحة على أن المملكة ماضية في رحلتها لتأسيس ركائز اقتصاد وطني مبني على الابتكار”، مشيداً بجهود الكفاءات الوطنية في مجالات البحث والتطوير والابتكار من باحثين وعلماء ومبتكرين ومطورين التي ستكون بعد – توفيق الله – ثم دعم القيادة بمثابة الوقود لإثراء منظومة البحث العلمي والتطوير والابتكار لتعزيز ريادة المملكة وتنافسية اقتصادها.

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