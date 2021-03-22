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الشؤون الإسلامية تنظم برنامج خطر الشائعات على الفرد والمجتمع

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هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقيم برنامج “تعزيز الأمن الفكري” لمنسوبيها

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقيم برنامج “تعزيز الأمن الفكري” لمنسوبيها

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هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقيم برنامج “تعزيز الأمن الفكري” لمنسوبيها

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقيم برنامج “تعزيز الأمن الفكري” لمنسوبيها
http://almnatiq.net/?p=963948
المناطق - الرياض

أطلقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – عن بعد -، برنامجاً تدريبياً لتعزيز الأمن الفكري.
وتهدف هذه البرامج والدورات التدريبية إلى رفع الكفاءة العلمية والمهارية لمنسوبي الرئاسة العامة في المحافظة على الأمن الفكري ومعرفة الأفكار والأحزاب المتطرفة ومواجهتها.
وتأتي هذه البرامج التدريبية بتوجيه ومتابعة من قبل معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتأصيل المنهج الوسطي وتعزيز الأمن الفكري بما يحقق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – للحفاظ على مقدرات الوطن وأبنائه.

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