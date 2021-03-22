أمير نجران يُدشن مبادرة سلة رمضان

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دشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في بمكتبه اليوم، مبادرة سلة رمضان للعام 1442هـ والمقدمة من مؤسسة عبد الله بن صالح العثيم وأولاده.

جاء ذلك خلال لقاء سموه رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة نجران الدكتور صالح بن نمران الحارثي، وعبد الله بن صالح العثيم وكل من مشرف جمعية أيتام نجران، ومشرف جمعية أيتام محافظة شروره، وعدد من مستفيدي الجمعيات.

وثمن سمو أمير منطقة نجران هذه المبادرة المباركة، مقدماً الشكر لرجل الأعمال عبد الله بن صالح العثيم على ما قدمه وما تقدمه الجمعيات الخيرية وما يقدمه المقتدرون من رجال أعمال وغيرهم كأحد أعمال التكافل الاجتماعي التي تُميز أبناء المملكة، منوهاً سموه بكل ما يدعم العمل الإنساني والخيري ويدعم الجمعيات للقيام بواجباتها الإنسانية والاجتماعية.

ويشرف مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة نجران على توزيع سنابل الخير لهذه المبادرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لإيصالها للأسر المستفيدة.