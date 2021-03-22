احدث الأخبار

صحة حفر الباطن تفعل مبادرة “صحة أسنانك صحة”
أبرز المواد
 مدير عام التعليم بالأحساء يدشن مبادرة تطوعية لتعزيز الفاقد التعليمي بالأحساء
المنطقة الشرقية
 أمير نجران يُدشن مبادرة سلة رمضان
منطقة نجران
 الصين تدين الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تنظم برنامج خطر الشائعات على الفرد والمجتمع
أبرز المواد
 هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقيم برنامج “تعزيز الأمن الفكري” لمنسوبيها
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على 11 مواطنا و 6 مقيمين سودانيين ارتكبوا جرائم سرقة بـ 878 ألف ريال
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تضبط 5678 كجم منتجات غذائية مخالفة
منطقة مكة المكرمة
 وزير الاستثمار وقطاع الأعمال بغرفة الشرقية يناقشان خطط وآليات دعم الاستثمار
المنطقة الشرقية
 الخارجية تطلق حملة لتطعيم منسوبيها بلقاح فيروس كورونا
أبرز المواد
 140 ألف جولة رقابية تنفذها الشؤون الإسلامية على مساجد وجوامع المملكة في سبعة أسابيع
أبرز المواد
 السواحة: المملكة ماضية في رحلتها لتأسيس ركائز اقتصاد وطني مبني على الابتكار
أبرز المواد
صحة حفر الباطن تفعل مبادرة “صحة أسنانك صحة”

صحة حفر الباطن تفعل مبادرة “صحة أسنانك صحة”

أبرز المواد
مدير عام التعليم بالأحساء يدشن مبادرة تطوعية لتعزيز الفاقد التعليمي بالأحساء

مدير عام التعليم بالأحساء يدشن مبادرة تطوعية لتعزيز الفاقد التعليمي بالأحساء

المنطقة الشرقية
أمير نجران يُدشن مبادرة سلة رمضان

أمير نجران يُدشن مبادرة سلة رمضان

منطقة نجران
الصين تدين الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة

الصين تدين الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة

أبرز المواد

أمير نجران يُدشن مبادرة سلة رمضان

أمير نجران يُدشن مبادرة سلة رمضان
http://almnatiq.net/?p=963960
المناطق - نجران

دشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في بمكتبه اليوم، مبادرة سلة رمضان للعام 1442هـ والمقدمة من مؤسسة عبد الله بن صالح العثيم وأولاده.
جاء ذلك خلال لقاء سموه رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة نجران الدكتور صالح بن نمران الحارثي، وعبد الله بن صالح العثيم وكل من مشرف جمعية أيتام نجران، ومشرف جمعية أيتام محافظة شروره، وعدد من مستفيدي الجمعيات.
وثمن سمو أمير منطقة نجران هذه المبادرة المباركة، مقدماً الشكر لرجل الأعمال عبد الله بن صالح العثيم على ما قدمه وما تقدمه الجمعيات الخيرية وما يقدمه المقتدرون من رجال أعمال وغيرهم كأحد أعمال التكافل الاجتماعي التي تُميز أبناء المملكة، منوهاً سموه بكل ما يدعم العمل الإنساني والخيري ويدعم الجمعيات للقيام بواجباتها الإنسانية والاجتماعية.
ويشرف مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة نجران على توزيع سنابل الخير لهذه المبادرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لإيصالها للأسر المستفيدة.

روابط ذات صلة

نجران.. هيئة الأمر بالمعروف تُفعّل حملة ” الخوارج شرار الخلق”

نجران.. هيئة الأمر بالمعروف تُفعّل حملة ” الخوارج شرار الخلق”
إغلاق 3 محلات وتحرير 9 مخالفات لتدابير كورونا في نجران

إغلاق 3 محلات وتحرير 9 مخالفات لتدابير كورونا في نجران
“الخدمات الطبية بوزارة الدخلية” تقدم لقاح فيروس كورونا لمنسوبي القطاعات الأمنية في شرورة

“الخدمات الطبية بوزارة الدخلية” تقدم لقاح فيروس كورونا لمنسوبي القطاعات الأمنية في شرورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*