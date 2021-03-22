مدير عام التعليم بالأحساء يدشن مبادرة تطوعية لتعزيز الفاقد التعليمي بالأحساء

الاحساء- المناطق

دشن الأستاذ حمد بن محمد العيسى، مدير عام التعليم بالأحساء، صباح اليوم الاثنين 9 شعبان الموافق 22 مارس، المسار التعليمي التطوعي، ضمن مبادرة “ألهم.. شارك وطن” لتعزيز جهود ومبادرات مأسسة العمل التطوعي المتخصص بالأحساء، التي تنظّمها غرفة الأحساء بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، وذلك بمجلس ضيافة الغرفة الرئيس.

وبحضور الأستاذ عبدالعزيز الموسى والأستاذ لؤي الصالح، نائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من مسؤولي الجانبين، جرى التأكيد على أهمية ودور الشراكات المجتمعية في دعم وتنمية مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال وتعزيز ثقافة العمل الاجتماعي الإنمائي وتحقيق الاستدامة الاجتماعية والبيئية ودعم مبادرات ومشاريع التطوع المبتكرة والمتخصصة.

وشهد المسار تسجيّل 15 ألف طالبًا وطالبًة بالأحساء ضمن البرنامج الهادف لتعزيز الفاقد التعليمي ومساعدة وتقوية الطلاب والطالبات دراسيًا في مختلف المراحل التعليمية بالأحساء، والاستفادة مما يزيد عن 1400 ساعة عمل تطوعية، وتقديم 300 حصص دراسية تطوعية افتراضية من خلال تقنية “زووم”، يقدّمها 60 معلمًا ومعلمة بالإضافة إلى مشرفين ومشرفات في تخصصات تعليمية مختلفة وذلك حتى 19 شعبان الجاري.

وأكد الأستاذ حمد بن محمد العيسى، مدير عام التعليم بالأحساء، أهمية هذه المبادرة في دعم جهود مأسسة ورفد العمل التطوعي التعليمي وبناء مسارات تطوعية تخصصية تساهم في تحقيق التنمية بالأحساء، مبينًا أن تعليم الأحساء يرّحب بالمشاركة في مثل هذه المبادرات النوعية، مثمنًا دور الغرفة في طرح شراكات تنموية مجتمعية لتعزيز برامج العمل التطوعي، مُعبّرًا عن أمله في أن تصبح هذه المبادرة بابًا واسعًا لتمكيّن وتعزيّز العمل التعليمي التطوعي.

ومن جهته أوضح عبدالعزيز بن صالح الموسى، نائب رئيس الغرفة، رئيس فريق إدارة المبادرة، أن تدشين مسار التخصصات التعليمية بالمبادرة هو خطوة مهمة، لتعزيز المشاركة المجتمعية والتنموية من خلال تجميع الطاقات وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية لمواجهة تحديات جائحة “كوفيد- 19” على أبنائنا وبناتنا الطلبة، مثمنًا شراكة وجهود تعليم الأحساء في المبادرة، موجّهًا شكره وتقديره لكافة الجهات والهيئات المشاركة في المبادرة.

يُشار إلى أن جمعية العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية قامت مؤخرًا بالتعاون والمشاركة مع مركز العمل التطوعي بجمعية البر بالأحساء، بتقديم دورة تدريبية مكثفة للمتطوعين في المسار التعليمي، تناولت أساسيات ومهارات العمل التطوعي التعليمي وأساليبه. كما تم تدشين منصة المبادرة على المنصة الوطنية للتطوع بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتضم قائمة الجهات المشاركة بالمبادرة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جامعة الملك فيصل، المؤسسة العامة للري، الهيئة السعودية للمهندسين، الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، التجمع الصحي بالأحساء، مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء، هيئة الهلال الأحمر السعودي بالأحساء، جمعية العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية، جمعية البر بالأحساء، هيئة الصحفيين بالأحساء وجمعية المتقاعدين بالمنطقة الشرقية.