أمانة القصيم تنفذ 15 ألف جولة وتغلق7 منشآت مخالفة

نفذت أمانة منطقة القصيم (15279) جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي بمشاركة كافة بلديات المنطقة تستهدف التركيز على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا.

ونتج عن تلك الجولات ضبط وإصدار (47) مخالفة على منشآت تجارية متعددة بالإضافة إلى إغلاق (7) منشأت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكدت أمانة منطقة القصيم أن الأعمال الرقابية تستهدف المحافظة على بيئة آمنة وسليمة وفق البروتوكولات المعتمدة لمكافحة فايروس كورونا لسلامة الجميع.

ودعت أمانة منطقة القصيم عموم المستفيدين إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمشاركة بالإبلاغ عن أي ملاحظات بالاتصال على الرقم 940 أو عبر تطبيق بلدي.