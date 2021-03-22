صحة حفر الباطن تفعل مبادرة “صحة أسنانك صحة”

فعلت صحة حفر الباطن‬ أمس، مبادرة ‫”صحة أسنانك صحة”، بمركز طب الأسنان التخصصي، التي تبدأ أسبوعياً من يوم الأحد حتى الخميس، من الساعة الرابعة عصرا حتى الثامنة مساءً.

وتهدف المبادرة التي تستمر لمدة شهر كامل، إلى تقديم الخدمات الوقائية والتوعوية، وتعزيز صحة الفم والأسنان لأفراد المجتمع، وتستهدف مختلف الفئات العمرية.

وخصصت المبادرة الأسبوع الأول للأعمار من 6 أشهر إلى 15 سنة، والأسبوع الثاني من 16 إلى 35 سنة، والثالث من 36 إلى 50 سنة، والرابع لفوق 50 سنة.