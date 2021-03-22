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مراكز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة تواصل إعطاء اللقاح للمسجلين عبر تطبيق صحتي من المواطنين والمقيمين

مراكز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة تواصل إعطاء اللقاح للمسجلين عبر تطبيق صحتي من المواطنين والمقيمين

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مراكز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة تواصل إعطاء اللقاح للمسجلين عبر تطبيق صحتي من المواطنين والمقيمين

مراكز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة تواصل إعطاء اللقاح للمسجلين عبر تطبيق صحتي من المواطنين والمقيمين
http://almnatiq.net/?p=963971
المناطق_واس

تواصل مراكز لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة البالغة 14 مركزا باستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق “صحتي” لإعطائهم لقاح “كوفيد – 19” من خلال الفرق الصحية المؤهلة، وسط تدابير احترازية ووقائية لمنع الازدحام ووفق إجراءات تنظيمية تامة.
وأوضحت صحة العاصمة المقدسة أن أولوية الحصول على اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏.
فيما نوه عدد من المتلقين للقاح بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة للحد من انتشار جائحة “كورونا”، مثمنين دور الممارسين الصحيين والممارسات الصحيات وجميع العاملين بالقطاع الصحي والجهات المساندة الذين يتفانون في تقديم كل ما في وسعهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

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