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المياه الوطنية تطرح عقد الإدارة للتشغيل والصيانة للقطاع الشرقي لتحالفات مؤهلة مسبقًا

المياه الوطنية تطرح عقد الإدارة للتشغيل والصيانة للقطاع الشرقي لتحالفات مؤهلة مسبقًا
http://almnatiq.net/?p=963976
المناطق_الدمام

طرحت شركة المياه الوطنية اليوم الأحد 21 مارس 2021 كراسة الشروط والمواصفات للتحالفات المحلية والعالمية لعقد إدارة التشغيل والصيانة للقطاع الشرقي، إذ يُعد ثالث عقود الإدارة التي تطرحها للتحالفات المؤهلة مسبقًا التي تضم شركات محلية وعالمية.

وكشفت الشركة أن العقد سيكون بمشاركة القطاع الخاص في إدارة التشغيل والصيانة لقطاعي المياه والصرف الصحي للقطاع الشرقي في المملكة، والذي يضم كل مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها. ورجحت أن تبدأ استقبال عروض الشركات المؤهلة في شهر يونيو القادم لتحليلها وإنهاء إجراءات التعاقد مع التحالف الفائز.

وذكرت الشركة أن عقد إدارة التشغيل والصيانة للقطاع الشرقي يُعد ثالث العقود التي تطرح خلال فترة وجيزة، إذ يتضمن هذا العقد مؤشرات رئيسية يجب تحقيقها، من أهمها: تحسين تجربة العميل وتطويرها، ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف، وخفض الفاقد من المياه، وتحسين إدارة الشبكة، إضافة إلى المساهمة في تحقيق الاستدامة المالية.

وأوضحت الشركة أن التحالف الفائز بعقد القطاع الشرقي سيشرف على تطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وإدارتها، وتشغيلها، وصيانتها، كذلك إدارة خدمات العملاء وتطويرها، وتحصيل الإيرادات، وتخفيض التسربات، وتدريب الموظفين الحاليين، وتأهيلهم، وتطويرهم، والارتقاء بمستوى أداء قطاعي المياه والصرف الصحي في القطاع الشرقي (المنطقة الشرقية)، والتي تبلغ أكثر من 12 مدينةً ومحافظةً ومركزًا.

يذكر أن شركة المياه الوطنية قامت بطرح ثاني عقود إدارة التشغيل والصيانة للمنطقة الوسطى في ديسمبر الماضي وموعد استقبال العروض من التحالفات المؤهلة مطلع شهر إبريل القادم 2021م، كما إبرامت أول عقد إدارة للتشغيل والصيانة للقطاع الشمالي الغربي الذي يضم منطقتي المدينة المنورة وتبوك مع تحالف سعودي فرنسي فلبيني ليتولى إدارة خدمات المياه والمعالجة البيئية، لمدة سبع سنوات، نهاية العام المنصرم 2020م.

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