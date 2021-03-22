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أمانة جدة تغلق 100 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

أمانة جدة تغلق 100 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية
http://almnatiq.net/?p=963980
المناطق_واس

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، أكثر من 4100 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 100 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 114 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، مؤكدةً مواصلة الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس .

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