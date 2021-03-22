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بحضور يتجاوز 1000مستفيد ينطلق الملتقى الثاني الافتراضي لتقنية المعلومات بتعليم النماص

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بحضور يتجاوز 1000مستفيد ينطلق الملتقى الثاني الافتراضي لتقنية المعلومات بتعليم النماص

بحضور يتجاوز 1000مستفيد ينطلق الملتقى الثاني الافتراضي لتقنية المعلومات بتعليم النماص
http://almnatiq.net/?p=963983
المناطق_النماص

برعاية مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي  أطلقت إدارة تعليم النماص الملتقى الثاني لتقنيةالمعلومات ٢٠٢١م بعنوان “التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد واقع…وتطلعات ” اليوم الأثنين الموافق ١٤٤٢/٨/٩                    عبر منصة ZOOM ويستمر لمدة يومين،ويستهدف منسوبي تعليم النماص( بنين،بنات)ويشارك في هذا الملتقى نخبة من المتخصصين والأكاديميين من الجامعات السعودية المرموقة لإثراء جلسات الملتقى وهم د.عبدالله محمد الغامدي (وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل)في تقنية المعلومات وتطبيقات التعليم الإلكتروني ،ود. محمد عبدالرحمن القحطاني (وكيل عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعةالإمام عبدالرحمن الفيصل )في الأمن السيبراني في التعليم عن بعد ،ود.أحمد عبدالله قران  (أستاذ تقنيات التعليم المساعد بكلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز ) في مدرسة القرن الحادي والعشرين الإلكترونية ،ود. هناء عبدالرحيم يماني (وكيل عمادة التعليم الإلكتروني والمشرف العام على إدارة التحول الرقمي بجامعة أم القرى ) في التعليم الإلكتروني وخطط استمرارية الأعمال .ويدير الجلسات المساعد للشؤون المدرسية أ.عبد الله بن سعد الشهري ورئيس قسم تقنية المعلومات أ.حسن شاكر الشهري وقد ثمّن مدير التعليم للمحاضرين ماقدموا من مادة علمية مميزة وطرح رائع، كما قدم الشكر لجميع المتفاعلين والحاضرين ولقسم تقنية المعلومات على التنظيم الرائع.

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