أمير جازان يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري بالإمارة اليوم، اجتماع مجلس إدارة الجمعية, بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عاصم بن محمد المدخلي.

وجرى خلال الاجتماع بحث المهام والأعمال المناطة بالجمعية والخدمات التي تقدمها، والسبل الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة من الجمعية في مجال الإسكان الخيري ، واستعراض اللوائح الخاصة بالجمعية والموقف الإداري والفني والتقرير المالي الخاص بها.

فيما دشن سمو أمير المنطقة خلال الاجتماع الهوية الجديدة للجمعية ، واستمع والحضور لشرح عن مشروع التحول الرقمي والأهداف المرجوة منه في تطوير برامج الجمعية وتقديم خدماتها إلكترونيا.