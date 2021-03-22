أمير الرياض يستقبل رئيس الجمعية السعودية لمساندة كبار السن ” وقار “

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لمساندة كبار السن “وقار” بدر العيادة وأعضاء مجلس الجمعية.

واستمع سموه لنبذة عن أهداف الجمعية وخدماتها في الإسهام بتحقيق التنمية الاجتماعية بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

عقب ذلك تسلم سموه هدية تذكارية من رئيس مجلس إدارة الجمعية.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.