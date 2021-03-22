أمير الشرقية يؤكد ضرورة المحافظة على المحميات وتطويرها

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية , أهمية المحافظة على البيئة والتنوع الطبيعي من خلال المحميات الملكية التي تنشئها الدولة – أيدها الله – والتي تبين حرصها على تطوير المواقع البيئية الطبيعية.

كما شدد على ضرورة حسن تعامل المتنزهين مع هذه المواقع والحفاظ عليها ونشر الوعي بين أفراد المجتمع للحفاظ على هذه الثروة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم , الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله، حيث اطلع على عرض عن المحمية واستراتيجية تطويرها وخطوات جعلها محمية عالمية ووجهة سياحية لما تحمله من مقومات بيئية.

يذكر أن محمية الإمام تركي بن عبدالله تأسست عام 2018م بموجب أمر ملكي لتقديم نهج منظم للحفاظ على المنطقة والترويج لها، وهي محمية ضمن سلسلة محميات منتشرة في المملكة.