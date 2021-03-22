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أمير مكة ونائبه يستقبلان رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية

أمير مكة ونائبه يستقبلان رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية
http://almnatiq.net/?p=963999
المناطق_جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية المُكلف حديثاً المهندس محمد الزهراني.
وهنأ الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان، المهندس الزهراني بمناسبة تكليفه سائلين الله له التوفيق في مهام عمله.

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