استقبال أمير مكة خالد الفيصل للمشرف العام على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، المشرف العام على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالمنطقة محمد اللحياني، والذي سلّم سموه التقرير السنوي لأعمال الهيئة.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن محتوى التقرير والذي يتضمن أعمال الهيئة في الوصاية على أموال القُصَر الذين لا ولي ولا وصي لهم ، كذلك إدارة أموالهم وحفظ الديات والتركات المتنازع عليها ، حتى ينتهى الإيجاب الشرعي فيها.