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استقبال نائب أمير منطقة مكة بدر بن سلطان مدير عام فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة مكة

استقبال نائب أمير منطقة مكة بدر بن سلطان مدير عام فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة مكة
http://almnatiq.net/?p=964010
المناطق_جدة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة أسامة الصبحي والذي سلّم سموه تقريراً عن أعمال الفرع.
واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى شرحٍ عن جهود الفرع خلال جائحة كورونا والتي تم خلالها تسخير التقنية لتنفيذ أعمال الإحصاء في مختلف الجوانب، فيما قدّم الصبحي شكره لإمارة منطقة مكة المكرمة على دعمها لأعمال التعداد السكاني.

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