عقد المجلس التعليمي بتعليم الخرج اجتماعه الأول عن بعد لمناقشة عدد من أوراق العمل برئاسة مدير التعليم الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي

المناطق_ الرياض

واوضح العتيبي في كلمته جهود وزارة التعليم اللافت خلال جائحة كورونا لضمان استمرار الرحلة التعليمية عن بعد بنجاح والتي أظهرت تمكّن الوزارة في التعاطي مع الأزمات و التحول الرقمي خلال ساعات قليلة من تعليق الدراس ؛ مشيداً بجهود منسوبي تعليم الخرج خلال هذه المرحلة والتي اينعت تميز وإنجاز في كافة المجالات التقنية والتعليمية والإعلامية والصحية والتنظيمية ؛وبيّن العتيبي حيوية وأهمية أوراق العمل التي طرحت في الاجتماع الأول للمجلس وأهميتها للمجتمع التعليمي لاسيما مع تزامن تطبيق التعلم عن بعد في المدارس .

واستعرض المجلس أوراق العمل التي قدمها منسوبو ومنسوبات تعليم الخرج وتركزت على كيفية التوافق مع التغيير والتعلم عن بعد مع الحرص على نواتج التعلم النوعية.

تمثلت أوراق العمل في :. الذكاء العاطفي والانفعالي واستراتيجيات لضبط النفس ، المستجدات التقنية وإحصائيات عن منصة مدرستي ، دور المجتمعات المهنية في دعم العملية التعليمية ، تقرير عن (مسابقة مدرستي) ، ومن ثم برنامج التوسع في الطفولة المبكرة ..

حضر الاجتماع المساعد للشؤون التعليمية _ بنين – عبدالله الزايدي ، المساعد للشؤون المدرسية. على آل رشيد، والمساعد للشؤون التعليمية -بنات- شادية القحطاني وأعضاء المجلس.