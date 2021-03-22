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أمين منطقة عسير يتفقد مطاعم ومستودعات الغذاء بخميس مشيط

أمين منطقة عسير يتفقد مطاعم ومستودعات الغذاء بخميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=964020
المناطق_عسير

وقف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ميدانيًا، على عددٍ من المطاعم والمستودعات الغذائية بخميس مشيط، وذلك استعدادًا لقرب دخول شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن حملة الأمانة الرقابية التي دشنتها مؤخرًا الأمانة وتشمل كل البلديات؛ بهدف متابعة المطاعم والمنشآت الغذائية والتأكد من سلامة الاشتراطات الصحية والبلدية وكل مايقدّم للمستهلك.
وعليه فقد نفذت الفرق الرقابية واللجان الصحية المعنية بأمانة المنطقة العديد من الجولات الرقابية ضمن الحملة التي شملت المطاعم والمستودعات والمنشآت الغذائية والملاحم وأسواق النفع العام، وتم ضبط الكثير من المخالفات التي طُبقت عليها لائحة الغرامات والجزاءات، إضافةً إلى إغلاق أكثر من 100 منشأة منذ انطلاق الحملة بعد رصد الفرق الرقابية للمخالفات الصحية والبلدية المتنوعة داخل هذه المنشآت والمطاعم.
وفي ضوء ذلك، تعمل أمانة المنطقة على استمرار الحملة الرقابية حتى انتهاء الشهر الكريم نظرًا لزيادة الإقبال على تلك الأنشطة، ولضمان تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على تلك المنشآت، والتأكد من توفير غذاء آمن وسليم وسلامة كل مايّقدم ويُمارس داخل هذه المنشآت، والقضاء على المخالفات المرصودة خلال أعمال الحملة التي تنوعت بين ضبط مواد غذائية تظهر عليها علامات الفساد، وأخرى منتهية الصلاحية، وعرض مواد مجهولة المصدر، وسوء تداول وتخزين المواد الغذائية، ورخص منتهية، وتدني مستوى نظافة أماكن التحضير والتجهيز، ووجود حشرات، كما تعمل الأمانة على تكثيف جهودها خلال هذه الفترة وكذلك مع دخول شهر رمضان المبارك؛ حرصًا على تأمين سلامة الغذاء المقدّم من خلال تكثيف الفرق والجولات الميدانية على فترات صباحية ومسائية بإشراف الإدارات واللجان المعنية بالأمانة والبلديات، ودعت الجميع بالتواصل عبر ٩٤٠ لرفع البلاغات والملاحظات.
الجدير بالذكر، فإن أمانة منطقة عسير أطلقت منذ أسبوع حملةً رقابية عامةً تشمل جميع البلديات، بهدف متابعة الاشتراطات الصحية والبلدية والوقائية داخل المطاعم والمنشآت الغذائية المتنوعة، وستستمر الحملة في جهودها حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

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