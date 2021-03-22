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أمير الباحة يدشن عددًا من المبادرات المجتمعية بالمنطقة

أمير الباحة يدشن عددًا من المبادرات المجتمعية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=964030

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة -عبر الاتصال المرئي- اليوم، عددًا من مبادرات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بقيمة 4 ملايين و500 ألف ريال.
ونوه سموه بإطلاق المبادرات التي تهم الأسر المحتاجة من خلال تأمين مستلزماتهم واحتياجاتهم وتأمين السلال الغذائية لهم وسقي الماء بمحافظات المنطقة ، مثمنًا جهود القائمين على هذه المبادرات.
من جانبه أوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق بن محمد الشايق أنه تم العمل بتكاملية لإيجاد مشاريع ومبادرات تهتم بمواجهة جائحة كورونا بالمنطقة والتركيز على المجالات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن المبادرة الأولى تعنى بتأمين السلال الغذائية للأسر المتضررة من الجائحة، وذلك تزامنًا مع قرب دخول موسم شهر رمضان المبارك، حيث سيكون عدد السلال التي سيتم تأمينها من خلال هذه المبادرة 10.000 سلة غذائية بقيمة 250 للسلة الواحدة وبقيمة إجمالية 2.500.000 ريال.
وأفاد أن المبادرة الثانية تهتم بتأمين الدعم العيني للأسر المتضررة تتمثل في تأمين الأجهزة الكهربائية المنزلية للأسر الأكثر حاجة، وستوزع من خلال الجمعيات الخيرية بالمنطقة ، فيما تقوم المبادرة الثالثة على تأمين المياه للأسر المتضررة من الجائحة (بمحافظات القطاع التهامي) ، بهدف دعم هذه الأسر مع دخول فترة الصيف وتزامناً مع ارتفاع حاجة الأسر للمياه ، ومساعدتها على مواجهة الجائحة والظروف التي تمر بها على أن تكون جميع الأسر مسجلة بخدمات الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي ومن متضرري الجائحة ، وتستهدف المبادرة 3750 مستفيداً بتكلفة 400 ريال للمستفيد بمبلغ إجمالي 1.500.000 ريال تشمل 4 محافظات بالقطاع التهامي تتواجد بها 7 جمعيات خيرية سيتم من خلالها دعم سقيا المياه وبمبلغ لا يتجاوز 500 ريال للأسرة الواحد.

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