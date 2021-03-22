جامعة بيشة تنظم فعالية توعوية ودورة تدريبية بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون

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أقام نادي الطب الطلابي بجامعة بيشة مساء أمس فعالية توعوية في مهرجان ليالي بيشة تحت شعار “لنتواصل” تزامنًا مع اليوم العالمي لمتلازمة داون وذلك بهدف التعريف بالمتلازمة وأهمية دعم هذه الفئة الغالية من خلال الرعاية والتوجيه. واشتملت الفعالية على توعية زوار المهرجان بالحقائق العلمية عن المتلازمة ونشر المعرفة بشأنها، موضحين بأن الأشخاص المصابين يمتلكون مشاعر مثل غيرهم ويستجيبون للتعبيرات الإيجابية ويتأذون من السلوك السلبي تجاههم.

من جهته نظمت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة مساء أمس دورة تدريبية عن بعد بعنوان: “كن معي … متلازمة الداون” قدمها د.محمد بن فهد القحطاني، تناولت التعريف بالمتلازمة وأسبابها وكيفية التعامل مع المصابين وتقديم الرعاية والدعم الاجتماعي والنفسي لهم ولذويهم.