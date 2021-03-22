تدشين برنامج ‏” وازن ” لتطوير النظام الصحي بمستشفى الملك سلمان

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انطلق صباح اليوم برنامج “وازن” من مستشفى الملك سلمان التابع لتجمع الرياض الصحي الأول، ويُعد “وازن” أحد برامج الإدارة العامة لشؤون المستشفيات في وزارة الصحة ؛ ويهدف لتحقيق رؤية 2030 في تطوير النظام الصحي، وذلك عن طريق تقديم الدعم اللازم لتحسين خدماتها، وذلك من خلال ربط نتائج مؤشرات الأداء المتوازن من سهولة الوصول للخدمات الصحية وجودتها، وتطوير القوى العاملة، وعكس تحديات ومعوقات العمل للجهات المتخذة للقرار لدعمها والتأكد من وصولها للتميز في تقديم الرعاية الصحية ، وتعزيز قدراتها في هذا المجال. ويستند البرنامج على تقارير عدد من مؤشرات الأداء التي يتم قياسها بواسطة بطاقة الأداء المتوازن.

ويستند البرنامج على العديد من المحاور المهمة القائمة على تحسين وتجويد الخدمات الصحية المقدمة كتجربة المريض، وبرنامج أداء الصحة، والإمتيازات السريرية، والجودة وسلامة المرضى، والسجلات الطبية، وتنمية الموارد المالية.