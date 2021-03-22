كشافة المملكة يشاركون في الاحتفاء بـ يوم الأخوة الكشفية العربية

شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية ، من خلال مختلف قطاعاتها بمناطق ومحافظات المملكة ، اليوم الاحتفاء بـ يوم الأخوة الكشفية العربية الذي يوافق 22 من شهر مارس من كل عام ذكرى تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، حيث اختارت له المنظمة الكشفية العربية ذلك التاريخ عرفاناً بالدور الرائد للجامعة في الاعتراف بالمنظمة ودعمها المستمر للحركة ترسيخاً لعرى الأخوة والوحدة العربية.

وأوضح مفوض العلاقات العامة بالجمعية سالم بن عوض آل مهنا ، أنه نظراً للظروف الحالية المتمثلة في جائحة كورونا, فقد اقتصرت المشاركة في الاحتفاء على تبادل الصور التذكارية والقصص فيما بين منسوبي الحركة الكشفية من خلال نشرها على حساباتهم الشخصية على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي ، كما قام الكشافون والجوالة والقادة بتفعيل تلك الوسائل, لكسب المزيد من الأصدقاء والتواصل مع زملائهم العرب الذين سبق وأن التقوا بهم في مناسبات مختلفة ، عرضوا خلالها التجارب والأنشطة التي قاموا بها في الفترة الأخيرة ، واستعادوا شيء من الذكريات التي مرت بهم في تلك المناسبات.