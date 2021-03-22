خلال ترأسه الاجتماع الدوري المرئي أمين الشرقية يدشن خدمة التوقيع الالكتروني للإجراءات الإدارية ضمن برنامج التحول الرقمي

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دشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الاثنين 09/8/1442هـ، خدمة التوقيع الالكتروني للإجراءات الإدارية في الأمانة، ضمن برنامج التحول الرقمي، والذي بدأته الأمانة مسبقا، حيث صادق معاليه على أول إجراء الكتروني معلنا بذلك انطلاق خدمة التوقيع الالكتروني والتي ستعالج أكثر من 80% من الاجراءات الورقية داخل الأمانة والبلديات.

حيث استعرض معاليه، مبادرة التوقيع الالكتروني لإجراءات أمانة المنطقة الشرقية، وهي خدمة لنظام الاجراءات الإدارية، وتهدف لتحقيق سرعة الإنجاز من إرسال واستقبال المعاملات في الأمانة وتذليل جميع المعوقات، كما تهدف هذه الخدمة لزيادة الانتاجية بتقليل الإجراءات اللازمة لأتمتة الخدمات، والمرونة بتوفير الوقت والجهد وبالتالي ترفع من إنتاجية العمل بالأمانة.

جاء ذلك خلال ترأس معاليه الاجتماع الدوري المرئي، مع وكلاء ورؤساء البلديات، والإدارات بالأمانة، الذي يأتي لمتابعة الجهود ومناقشة ومتابعة المبادرات والخطط والاستراتيجيات البلدية، ضمن برامج أنسنة المدن وجودة الحياة حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي في المدن والمحافظات بالمنطقة.

وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في بداية الاجتماع على الحرص على متابعة تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، وكذلك متابعة كافة الأعمال الخاصة بالمبادرات والبرامج والمشاريع مع التركيز على برامج تحسين المشهد الحضري وبرامج أنسنة المدن وجودة الحياة، وأيضا المتابعة الميدانية للمشاريع الخدمية والرفع بتقارير دورية ومتابعة نسب الإنجاز ومراحل سير العمل في كافة المشاريع.

بعدها استعرض أمين المنطقة الشرقية أهم بنود الاجتماع المدرجة على جدول الأعمال ومنها عرض إنجازات وخطة معالجة التشوه البصري للأمانة، والتي جاء من ضمنها جهود وإنجازات الأمانة لتحسين المشهد الحضري لشهر فبراير الماضي، والتي شهِدت ارتفاع نسب الإنجاز فيها عن شهر يناير في عدد من العناصر منها إزالة التحويلات والحواجز الخرسانية بنسبة 99,34%، وكذلك نسبة 95,49% لإصلاح أعمدة الإنارة المتهالكة، وإصلاح محولات الكهرباء بنسبة 89%، بالإضافة لإصلاح اللوح الارشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني بنسبة 77,84% وإزالة المظلات والهناجر داخل الأحياء بنسبة 61,20%، ونسبة 44,25% لإصلاح تآكل الأرصفة المتهالكة، كما ارتفعت نسبة الإنجاز لإزالة السيارات التالفة والمهملة عن شهر يناير بنسبة 15,80%، وكذلك إزالة الأحواش والاستراحات والمخيمات العشوائية بنسبة 7,75%.

كما تضمنت إنجازات وخطط مراحل سير العمل وكذلك معالجة التشوه البصري لمؤشرات الأداء لشارع الأمير تركي بمحافظة الخبر، وشارع عبد الله بن رواحه والشارع الثالث عشر بالدمام، مؤكدا معاليه على الجميع برفع وتيرة الأعمال في كافة المشاريع التنموية التي تنفذها الأمانة في المنطقة، مع التقيد بالجودة ومعايير السلامة وبرامج جودة الحياة، مشددا على سرعة الانجاز فيها.

عقِب ذلك تم مناقشة الأعمال المشتركة مع الشركة السعودية للكهرباء؛ لتقييم تجربة تجميل المحولات الكهربائية بأمانة المنطقة الشرقية بالتنسيق مع الشركة، حيث تم زيارة عدد من المواقع بحاضرة الدمام، وذلك للاطلاع على تجربة الأمانة في تحسين المشهد الحضري للمحولات الكهربائية.

بعد ذلك تم استعراض الخطة التي نفّذتها الأمانة، بشأن إلزامية تطبيق دليل الوصول الشامل، الخاصة بذوي الإعاقة من خلال توفير وتطبيق المعايير المطلوبة للوصول إلى المكونات الرئيسية داخل البيئة العمرانية للمدن ومرافق المنشآت والمباني للقطاع العام والخاص؛ بما يحقق لهم التنقل بكل يسر وسهولة، ويضمن المساواة مع باقي فئات المجتمع، مبينا بأن الهدف من تطبيق دليل الوصول الشامل يلزم الجميع بالالتزام العمل به في المرافق العامة وجميع منشآت القطاع الخاص، كما أشار م. الجبير الى أنه من ضمن مشاريع الأمانة أثناء مرحلة التصميم، فإنه يتطلب مراجعة المشاريع وتقديم الملاحظات المتعلقة بمعايير الوصول الشامل، استناداً على أدلة هذه المبادرة، لافتا معاليه الى أن الأمانة بدأت مسبقا بتنفيذها في مشروع المنطقة المركزية بالدمام، ومشروع الكورنيش الشمالي والواجهات البحرية، والحدائق، وغيرها من مرافق عامة.

وفي سياقه فإن المنشآت المقامة حديثاً تلتزم بكود البناء السعودي مشتملاً على الاشتراطات الخاصة للوصول الشامل بمراحله الخمس.

كما تضمّن الدليل متابعة التزام المحلات والمراكز التجارية بتركيب ( المنزلق لذوي الإعاقة ).

كما استعرض معاليه خلال الاجتماع الخطط المستهدفة لبلدية محافظة قرية العليا، وبلدية الرفيعة، وبلدية الصرار للفترة القادمة، حيث تضمنت خطة قرية العليا أعمال استكمال مشاريع السفلتة داخل المحافظة، ومنها استكمال سفلتة مخطط حي الخالدية والمخطط الجنوبي، وإصلاح حفر الشوارع، واستكمال المرحلة الثانية لإنارة المخطط الجنوبي وإنارة هجرة المحوى، وصيانة (250) عمود إنارة واستبدال أعمدة الإنارة باستخدام الإنارة بالطاقة الشمسية في عدد من المواقع، كما تم إنشاء حديقة جديدة بحي الروضة بالمحافظة، وإنشاء ممشى رياضي صحي، وإعادة تأهيل وتطوير حديقتي الزهور والواحة وتركيب (4) مجموعات ألعاب أطفال، وإزالة الأنقاض والمخلفات يومياً، بواقع متوسط (60) طن للأنقاض و (35) طن للمخلفات، كما تم تنظيم مبادرة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، تُعنى بالتشجير وزيادة مساحة الرقعة الخضراء.

كما تم استعراض الخطة الاستراتيجية لبلدية الرفيعة لمعالجة التشوه البصري، والتي تضمّنت أعمال التطوير في الشارع النموذجي، حيث سيتم فيه تنفيذ مضمار مشاه ومسار دراجات بطول 400 متر وتخطيط الحارات المرورية، وإنارة ديكورية ومسطحات خضراء على جانبي الطريق، وتكسية عدد (10) محولات كهرباء بمادة خرسانة الألياف الزجاجية (GRC)، وعمل بنرات للتوعية المجتمعية خلال هذا العام 2021م، كما تم وضع خطة لعمل طراز معماري مميز للمرافق العامة، وعمل مجسمات جمالية من ضمنها مجسم جمالي في مدخل الرفيعة بطول 16 متر وارتفاع 3 متر، كما حرصت بلدية الرفيعة على تأهيل حديقة الرفيعة وإعادة تأهيل الملعب الرياضي وإنشاء حدائق في مركز الشيحية والعاذرية؛ لخدمة مواطني القرى التابعة داخل الأحياء السكنية بطول 60 متر وعرض 50 متر وتحتوي على ألعاب أطفال وممرات مشاة وأعمدة إنارة جمالية.

كما تضمنت خطة بلدية الرفيعة إنشاء حديقة عامة بالرفيعة؛ لخدمة المواطنين بالقرب من الأحياء السكنية بطول 200 متر وعرض 100 متر وتحتوي على نافورة مائية بأبعاد 30×30 متر، كما ستقوم على تحسين مداخل الرفيعة والعاذرية بعمل إنارة ديكورية (ليد) بعدد 260 عمود مزدوج، بالإضافة إلى تركيب أرصفة وتشجير وزيادة المسطحات الخضراء، ودهان الأرصفة والجزر الوسطية، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري لإبراز عمل محترف والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، فقد وضعت ضمن خطتها تنسيق اللوحات الإعلانية على واجهات المحلات التجارية، وخطط الرقابة الصحية الميدانية، وعمل لوحات توعوية للمحافظة على المكتسبات الوطنية كالحدائق والمنتزهات.

واستعرض معاليه الخطة المستهدفة لبلدية الصرار والتي جاء ضمن محاور العمل فيها تحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية والعمل على تنفيذ برامج أنسنة المدن لتكون ضمن المدن الذكية، حيث رفعت من وتيرة تجميل وتحسين المداخل والمخارج للصرار، والاهتمام بالمسطحات الخضراء وزيادة نسبتها ونقل المخلفات الحديدية، إضافة إلى ذلك طلاء الحاويات، وتحسين الشوارع وتنمية وتطوير الاستثمارات والموارد البشرية، وجاء ضمن خطتها إنشاء سوق تجاري بمساحة 3450متر مربع بمنتصف المدينة، كما تم الانتهاء من إنشاء سوق تجاري بصناعية الصرار، وجاري الانتهاء من الإجراءات النظامية لطرحه للاستثمار، كما تضمنت الخطة مشروع طرح أرض تابعة للبلدية لإنشاء قصر أفراح بالشارع العام بالصرار بمساحة إجمالية 5592 متر مربع.

واختتم معاليه اللقاء بـشكر الحضور على هذه الانجازات التي تم عرضها خلال هذا الاجتماع، مطالبا الجميع ببذل المزيد من الجهود ومتابعة كافة مراحل سير العمل بها مع الابتكار والتطوير الدائم وخلق مبادرات جديدة تخدم المكان والسكان، والرفع من مستوى رضا المستفيدين من الخدمات البلدية والاستفادة من التقنيات الحديثة في أعمال السفلتة ( الخرسانة المالئة )، وكذلك التركيز على أعمال المماشي من حيث مكوناتها وفق المعايير والمواصفات العالمية للبنى الرئيسية.