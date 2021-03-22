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طلاب وطالبات جامعة بيشة يشاركون فيفعاليات أسبوع البيئة

طلاب وطالبات جامعة بيشة يشاركون فيفعاليات أسبوع البيئة
http://almnatiq.net/?p=964050
المناطق_بيشة

شارك طلاب وطالبات جامعة بيشة في فعاليات أسبوع البيئة السعودي 2021، والذي انطلق أمس الأحد ويستمر حتى الخميس المقبل تحت شعار “البيئة لنا ولأجيالنا”؛ لغرس مبادئ ومفاهيم حماية البيئة والتوعية بأهميتها، وسبل المحافظة عليها.

وقام طلاب كلية العلوم بحضور عميد الكلية ووكيلها للشؤون التعليمية وبعض مسؤولي إدارة التشغيل والصيانة ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بزراعة شتلات في فناء الجامعة، كما شارك عدد من طالبات كلية الاقتصاد المنزلي في غرس الأشجار بمنتزه بيشة الوطني بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.

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