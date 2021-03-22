طلاب وطالبات جامعة بيشة يشاركون فيفعاليات أسبوع البيئة

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شارك طلاب وطالبات جامعة بيشة في فعاليات أسبوع البيئة السعودي 2021، والذي انطلق أمس الأحد ويستمر حتى الخميس المقبل تحت شعار “البيئة لنا ولأجيالنا”؛ لغرس مبادئ ومفاهيم حماية البيئة والتوعية بأهميتها، وسبل المحافظة عليها.

وقام طلاب كلية العلوم بحضور عميد الكلية ووكيلها للشؤون التعليمية وبعض مسؤولي إدارة التشغيل والصيانة ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بزراعة شتلات في فناء الجامعة، كما شارك عدد من طالبات كلية الاقتصاد المنزلي في غرس الأشجار بمنتزه بيشة الوطني بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.