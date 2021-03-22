مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بأملج يطلق حملة لتنظيف الشواطئ في أسبوع البيئة

المناطق_فايز السميري

انطلقت اليوم حملة لتنظيف الشواطئ في محافظة أملج تحت شعار “البيئة لنا ولأجيالنا” وذلك في شمال القاد بشاطئ النصبة ، وتأتي الحملة امتداداً لفعاليات أسبوع البيئة والذي تنظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والفرق التطوعية بالمنطقة.وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع والقطاعات المختلفة ورفع حس المسؤولية لتصحيح السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة ، بالإضافة إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها .

يذكر أن فعاليات هذا الأسبوع تتضمن إقامة عدد من المناشط بمدن ومحافظات المنطقة، يتخللها العديد من المحاضرات عن بُعد يقدمها مجموعة من المختصين والمهتمين بالبيئة، إضافة إلى إقامة عدد من الأنشطة الميدانية في عدة مواقع تشمل حملات لغرس الأشجار وتنظيف لشواطئ الشريط الساحلي بالمنطقة.