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تعليم تبوك ينظم ملتقى (لنتواصل) بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون

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تعليم تبوك ينظم ملتقى (لنتواصل) بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون

تعليم تبوك ينظم ملتقى (لنتواصل) بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون
http://almnatiq.net/?p=964065
المناطق_فايز السميري

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن الاحتفاء باليوم العالمي لمتلازمة داون يأتي لغرس مفاهيم مُهمة للعناية والاهتمام بفئة غالية علينا جميعاً وهم الطلاب المصابون بمتلازمة «داون» ودعمهم بالعديد من البرامج والأنشطة التي تساعد في تمكينهم، وتحقيق مشاركاتهم الفاعلة في المجتمع. جاء ذلك في كلمته في افتتاح ملتقى لنتواصل الذي نظمته إدارة التربية الخاصة بنات عن بُعد بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون، مشيراً إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من عناية واهتمام بهذه الفئة من خلال إعداد الخطط الدراسية المناسبة لجميع المراحل، وتأليف الكتب الدراسية وتأمينها للمعاهد والبرامج الخاصة بطلاب التربية الفكرية، إلى جانب توفير الكوادر التعليمية المتخصصة، وصرف مكافآت شهرية لجميع الطلاب في كافة المراحل، كذلك توفير الخدمات المساندة كالتشخيص والقياس، وتدريبات النطق، والتدخل المبكر، والعلاج الطبيعي أو الوظيفي، إضافة إلى توفير النقل المدرسي، والاستفادة من القسائم التعليمية، وتأمين المستلزمات والوسائل التعليمية.ثم انطلقت أعمال الملتقى الذي تناول العديد من أوراق العمل التي تتحدث عن أطفال متلازمة داون والعناية بهم واحتياجاتهم ودور الأسرة والمجتمع في رعايتهم.وفي كلمتها أوضحت المساعدة للشؤون التعليمية د. أمل العنزي أهمية دمج ذوي الهمم من أطفال متلازمة داون بالمجتمع من خلال تعريف المجتمع بحالة متلازمة داون و توضيح الدور التوعوي والثقافي لدى فئات المجتمع المختلفة بما يعزز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم من خلال دمجهم ومشاركاتهم في المحافل والمناشط المختلفة وتذليل الصعوبات التي تواجههم في حياتهم اليومية.   ولفتت مديرة الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التعليم د.حصة آل مشعان إلى جهود وزارة التعليم من أجل استمرار تعليم الطلاب والطالبات من متلازمة داون خلال جائحة كورونا وتمكينهم من الاستفادة منصة مدرستي أسودة ببقية الطلبة، وكذلك تخصيص ثلاث قنوات من قنوات عين لخدمة هذه الفئة ، وتدريب معلمي ومعلمات التربية الخاصة وإصدار الأدلة الإرشادية المتخصصةلهم .ثم توالت أوراق العمل إذ تحدث الدكتور خالد إدريس والد طفل توحدي وإيمان الشرقاوي والدة طفل من ذوي متلازمة داون عن دور الأسرة في التعامل مع الأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة وطرق تعليمهم وتدريبهم وتغذيتهم .في حين قدمت استشارية طب الأطفال بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بتبوك  د. ضحى أبو هرفيل توضيحاً لأعراض متلازمة داون وخصائصها والصفات الجسدية والعقلية لأطفال متلازمة داون وطرق رعايتهم طبياً، كما بينت د. شيرين هاشم أخصائية نطق في ورقتها طرق تدريب أطفال متلازمة داون على النطق والحديث وتقوية عضلات الفكين.

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