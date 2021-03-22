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محافظ حفر الباطن يكرم مسعف انقذ مواطن من نزيف

محافظ حفر الباطن يكرم مسعف انقذ مواطن من نزيف
http://almnatiq.net/?p=964068
المناطق_عبدالله السعيدي

كرم صاحب السمو الأمير منصور بن محمد ال سعود محافظ حفرالباطن في مقر المحافظة اليوم المسعف سامي العنزي بعد إنقاذه لمواطن تعرض لحادث سير ووقف النزيف قبل وصل الفرق الاسعافية بحضور مدير فرع الهلال الأحمر بحفرالباطن احمد حجاج الرشيدي من جانبه عبر سموه  بأن العمل الذي قام به العنزي يعبر عن الإنسانية والقيم التي حثنا ديننا الإسلامي عليها تجاه جميع فئات المجتمع، وهذه البلاد قيادتنا وشعباً  أخذو المبادرة ولله الحمد والمنة في الأعمال  التطوعية الخيرية والمشاركة فيها يشكل مظهرًا من مظاهر التكافل، والتعاون،والَّرحمـة، والإيثـار، والمبـادرة،  وإخلاص النية الله –تعالى-، وإن ممارسته تنعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع على حد سواء.  كما نوه سموه بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود  بن نايف بن عبد العزيز أمير منطقة الشرقية وسمو نائبه على متابعة الحدث، وحرصهم على استقبال المسعف لما قدمه من عمل بطولي.

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