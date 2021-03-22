محافظ حفر الباطن يكرم مسعف انقذ مواطن من نزيف

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كرم صاحب السمو الأمير منصور بن محمد ال سعود محافظ حفرالباطن في مقر المحافظة اليوم المسعف سامي العنزي بعد إنقاذه لمواطن تعرض لحادث سير ووقف النزيف قبل وصل الفرق الاسعافية بحضور مدير فرع الهلال الأحمر بحفرالباطن احمد حجاج الرشيدي من جانبه عبر سموه بأن العمل الذي قام به العنزي يعبر عن الإنسانية والقيم التي حثنا ديننا الإسلامي عليها تجاه جميع فئات المجتمع، وهذه البلاد قيادتنا وشعباً أخذو المبادرة ولله الحمد والمنة في الأعمال التطوعية الخيرية والمشاركة فيها يشكل مظهرًا من مظاهر التكافل، والتعاون،والَّرحمـة، والإيثـار، والمبـادرة، وإخلاص النية الله –تعالى-، وإن ممارسته تنعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع على حد سواء. كما نوه سموه بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير منطقة الشرقية وسمو نائبه على متابعة الحدث، وحرصهم على استقبال المسعف لما قدمه من عمل بطولي.