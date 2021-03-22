الترقيات والتظلمات ورشة عمل في الموارد البشرية بتبوك

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نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، ورشة عمل تعريفية بعنوان” الترقيات والتظلمات وبياناتي الوظيفية في منصة مسار” بحضورمن مسؤولي ومختصي الموارد البشرية في الجهات الحكومية الأخرى. واشتملت الورشة على العديد من المحاور التي توضح الخدمات المقدمة من خلال المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية “مسار” مثل خدمة” الترقيات والتظلمات وبياناتي ” وكافة الاجراءات المتعلقة فيها وكيفية الاستفادة منها “كلٍ على حده “مع التفصيل في شرح آلية الترشيح للترقيات ومراحلها الى حين صدور القرارات بالإضافة الى مناقشة بعض استفسارات الحضور وطرح الحلول لبعض المشاكل التي قد تواجه المستفيدين من الخدمات.وأوضح مدير عام الفرع منيف الحربي ان هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم خدماتها لهم بفعالية من خلال توضيح الأنظمة والقرارات المتعلقة.