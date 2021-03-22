“بحرينية “: السعودية تعاملت مع جائحة كورونا بكل حكمة.. وكانت وراء انخفاض الإصابات

أكدت المواطنة البحرينية لينا صبراوي لبنانية الأصل أن المملكة العربية السعودية من الدول التي تعاملت مع الجائحة بكل حكمة وتميز مما ساهم في انخفاض تسجيل حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد, مشيرة أن زيارتها للسعودية واختيارها وجهة لسفرها بعد غياب أكثر من عام بسبب الجائحة تأتي بسبب الأمان والاطمئنان التي هي سمة هذه البلاد المباركة.

جاء ذلك في تصريح خاص بسبق تزامناً مع زيارتها الحالية للمملكة حيث قالت أن السعودية سهلت جميع الإجراءات للمستثمرين ورجال الأعمال والبيئة السعودية لا شك أنها جاذبة لكل شيء وخاصة مجال التجارة والاستثمار والأعمال فالمملكة العربية السعودية معروفة بكرمها وعطاءاتها.

وأضافت أن المملكة العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- تعاملت مع جائحة كورونا بكل حكمة وحنكة مما ساهمت في تقليل إصابات بهذا الفيروس الشرس الذي غزا العالم وتعتبر السعودية من الدول التي حرصت للخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر وهذا ما شاهدناه.

وعن زيارتها للمملكة أوضحت “لينا” أن زيارتها للسعودية واختيارها وجهة لسفرها بعد غياب أكثر من عام بسبب الجائحة تأتي بسبب الأمان والاطمئنان التي هي سمة هذه البلاد المباركة, مشيرة أنها جاءت للمكلة قبل 9 أعوام وها هي اليوم تعيد الذكريات مرة أخرى.

وفي ختام تصريحها رفعت “لينا صبراوي” الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على جهودهم في الحفاظ على صحة الإنسان في هذا البلد الكريم, داعية ً الله بأن يحفظ السعودية وشعبها من كل سوء ومن تقدم وتطور أكثر بإذن الله.