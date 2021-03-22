احدث الأخبار

رئيس الجامعة الإسلامية يدشن فعاليات “أسبوع البيئة”
أبرز المواد
 “بحرينية “: السعودية تعاملت مع جائحة كورونا بكل حكمة.. وكانت وراء انخفاض الإصابات
أبرز المواد
 الترقيات والتظلمات ورشة عمل في الموارد البشرية بتبوك
أبرز المواد
 محافظ حفر الباطن يكرم مسعف انقذ مواطن من نزيف
أبرز المواد
 تعليم تبوك ينظم ملتقى (لنتواصل) بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون
أبرز المواد
 مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بأملج يطلق حملة لتنظيف الشواطئ في أسبوع البيئة
أبرز المواد
 مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل
أبرز المواد
 طلاب وطالبات جامعة بيشة يشاركون فيفعاليات أسبوع البيئة
أبرز المواد
 خلال ترأسه الاجتماع الدوري المرئي أمين الشرقية يدشن خدمة التوقيع الالكتروني للإجراءات الإدارية ضمن برنامج التحول الرقمي
أبرز المواد
 كشافة المملكة يشاركون في الاحتفاء بـ يوم الأخوة الكشفية العربية
أبرز المواد
 تدشين برنامج ‏” وازن ” لتطوير النظام الصحي بمستشفى الملك سلمان
أبرز المواد
 جامعة بيشة تنظم فعالية توعوية ودورة تدريبية بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون
أبرز المواد
رئيس الجامعة الإسلامية يدشن فعاليات “أسبوع البيئة”

رئيس الجامعة الإسلامية يدشن فعاليات “أسبوع البيئة”

أبرز المواد
“بحرينية “: السعودية تعاملت مع جائحة كورونا بكل حكمة.. وكانت وراء انخفاض الإصابات

“بحرينية “: السعودية تعاملت مع جائحة كورونا بكل حكمة.. وكانت وراء انخفاض الإصابات

أبرز المواد
الترقيات والتظلمات ورشة عمل في الموارد البشرية بتبوك

الترقيات والتظلمات ورشة عمل في الموارد البشرية بتبوك

أبرز المواد
محافظ حفر الباطن يكرم مسعف انقذ مواطن من نزيف

محافظ حفر الباطن يكرم مسعف انقذ مواطن من نزيف

أبرز المواد

رئيس الجامعة الإسلامية يدشن فعاليات “أسبوع البيئة”

رئيس الجامعة الإسلامية يدشن فعاليات “أسبوع البيئة”
http://almnatiq.net/?p=964080
المناطق_المدينة المنورة
دشن سمو رئيس الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود صباح يوم الاثنين  9 شعبان 1442 هـ فعاليات “أسبوع البيئة”  بحضور مدير فرع وزارة البيئة و المياه و الزراعة المهندس أيمن السيد ، وذلك بتشجير المحيط الجامعي . وحضر التدشين عدد من المسؤولين و منسوبي الجامعة و بمشاركة نادي أصدقاء البيئة التابع لعمادة شؤون الطلاب. و يتضمن هذا الأسبوع على 6 مبادرات وهي معالجة التشوه البصري في مرافق الجامعة ولقاء إثرائي مع مدير إدارة السلامة وحماية البيئة ، تنظيف منتزه المدينة الوطني بمشاركة نادي أصدقاء البيئة ممثلة بعمادة شؤون الطلاب ، بتدشين ممشى أصدقاء البيئة بالجامعة. وتهدف فعاليات ” أسبوع البيئة ” على تحسين المشهد الحضاري بالجامعة الإسلامية ، بتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة بمرافق الجامعة. و أثنى سمو الرئيس الجامعة على جهود الأندية الطلابية في تحقيق المسؤولية الاجتماعية للجامعة في المجتمع، وأيضا الدور الذي تقوم به الإدارات المتعاونة والطلاب المتعاونين.  ثم استمع سموه  لأحد الطلاب من نادي أصدقاء البيئة من طلاب كلية الشريعة والذي تحدث عن جهود وفعاليات اسبوع الشجرة من محاضرات وفعاليات ميدانية وثم قدم شكره للسعودية التي احتضنتهم وللجامعة ورئيسها لتذليله كل المصاعب أمامهم.

روابط ذات صلة

“بحرينية “: السعودية تعاملت مع جائحة كورونا بكل حكمة.. وكانت وراء انخفاض الإصابات

“بحرينية “: السعودية تعاملت مع جائحة كورونا بكل حكمة.. وكانت وراء انخفاض الإصابات
الترقيات والتظلمات ورشة عمل في الموارد البشرية بتبوك

الترقيات والتظلمات ورشة عمل في الموارد البشرية بتبوك
محافظ حفر الباطن يكرم مسعف انقذ مواطن من نزيف

محافظ حفر الباطن يكرم مسعف انقذ مواطن من نزيف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*