رئيس الجامعة الإسلامية يدشن فعاليات “أسبوع البيئة”

دشن سمو رئيس الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود صباح يوم الاثنين 9 شعبان 1442 هـ فعاليات “أسبوع البيئة” بحضور مدير فرع وزارة البيئة و المياه و الزراعة المهندس أيمن السيد ، وذلك بتشجير المحيط الجامعي . وحضر التدشين عدد من المسؤولين و منسوبي الجامعة و بمشاركة نادي أصدقاء البيئة التابع لعمادة شؤون الطلاب. و يتضمن هذا الأسبوع على 6 مبادرات وهي معالجة التشوه البصري في مرافق الجامعة ولقاء إثرائي مع مدير إدارة السلامة وحماية البيئة ، تنظيف منتزه المدينة الوطني بمشاركة نادي أصدقاء البيئة ممثلة بعمادة شؤون الطلاب ، بتدشين ممشى أصدقاء البيئة بالجامعة. وتهدف فعاليات ” أسبوع البيئة ” على تحسين المشهد الحضاري بالجامعة الإسلامية ، بتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة بمرافق الجامعة. و أثنى سمو الرئيس الجامعة على جهود الأندية الطلابية في تحقيق المسؤولية الاجتماعية للجامعة في المجتمع، وأيضا الدور الذي تقوم به الإدارات المتعاونة والطلاب المتعاونين. ثم استمع سموه لأحد الطلاب من نادي أصدقاء البيئة من طلاب كلية الشريعة والذي تحدث عن جهود وفعاليات اسبوع الشجرة من محاضرات وفعاليات ميدانية وثم قدم شكره للسعودية التي احتضنتهم وللجامعة ورئيسها لتذليله كل المصاعب أمامهم.