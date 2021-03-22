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البحرين تعرب عن تأييدها لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي

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البحرين تعرب عن تأييدها لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي

البحرين تعرب عن تأييدها لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي
http://almnatiq.net/?p=964086
المناطق - واس

أعربت مملكة البحرين عن تأييدها للمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية اليوم ، بوقف إطلاق النار في اليمن الشقيق تحت مراقبة الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن والمبعوث الأمريكي إلى اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات المعتمدة دوليًا ممثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وأشادت وزارة الخارجية بمملكة البحرين بمواقف المملكة الداعمة للجمهورية اليمنية، وسعيها الدائم لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وما قدمته من عون ومساعدات إنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، معربة عن تطلع مملكة البحرين بأن تلقى هذه المبادرة السعودية الخيرة تأييدًا وترحيبًا من جميع الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي من أجل انهاء الحرب وإعادة السلم والأمن إلى اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق في إعادة الإعمار والتنمية والازدهار.
وأكدت اعتزاز مملكة البحرين وتقديرها للدور الأساسي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي، وحماية المصالح العالمية في هذه المنطقة الحيوية الإستراتيجية.

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