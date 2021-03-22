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وزير الخارجية يستقبل نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك

وزير الخارجية يستقبل نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك
http://almnatiq.net/?p=964093

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك الدكتورة بصيرة تركوفيتش.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي.

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