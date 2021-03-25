برنامج تدريبي من الاتحاد السعودي للمنطاد للحصول على الرخصة الأوروبية (EASA)

المناطق - واس:

أعلن الاتحاد السعودي للمنطاد انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للحصول على رخصة “طيار منطاد محترف” الأوروبية (EASA)، حيث يشمل البرنامج تدريبًا نظريًا، تتبعها مرحلة التدريب الميداني بمدينة (هينغيلو) الهولندية.



ويأتي هذا البرنامج التدريبي الأول ضمن الخطوات الإستراتيجية للاتحاد بالإسهام بدعم خطط الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في هذه الرياضة، وتمكين الكوادر الوطنية بما يعود بالفائدة على اقتصاد المملكة، ودعم صناعة الرياضة المتنوعة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.



وبدأ عدد من المتدربين السعوديين تدريبهم النظري ضمن الدفعة الأولى التي ستستمر على مدى ثلاثة أشهر، تتبعهم دفعات أخرى خلال الأسابيع المقبلة.



وقال رئيس الاتحاد السعودي للمنطاد المهندس عمرو المدني : “إن البرامج التدريبية تعزز من حضور رياضة المناطيد في المملكة عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتطوير قدراتهم، وهو ما يسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية، وجذب عشاق المناطيد من حول العالم للعلا، كعاصمة للمناطيد في المملكة”.



وأضاف “إن المرحلة المقبلة ستشمل قبول عدد أكبر من الراغبين في تطوير قدراتهم في هذه الرياضة”، لافتًا النظر إلى أن الاتحاد السعودي للمنطاد يهدف إلى توطين وتطوير رياضة المناطيد بجميع أشكالها، مع تعزيز حضورها ضمن خارطة الرياضات والمغامرات والمنافسة في المملكة.



وتحتضن محافظة العلا مقر الاتحاد السعودي للمنطاد الذي تأسس بعد نجاح لافت لمهرجان المناطيد الذي تم تنظيمه في العلا خلال عامي 2018 – 2019م، في سعي من قبل الاتحاد لخلق تكامل بين البيئة الطبيعة الثقافية الساحرة ومتعة الطيران حول تاريخ الحضارات الخالدة بالمنطاد.



الجدير بالذكر أن الاتحاد حصل على لقب موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأطول عرض للمناطيد المتوهجة في العالم، وشارك في هذا العرض الساحر 100 منطاد زيّنت سماء العلا، لمسافة تجاوزت 3 كيلومترات، وذلك في يناير 2020 ضمن فعاليات الموسم الثاني لشتاء طنطورة.