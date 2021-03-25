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مسلي آل معمر يترشح لرئاسة “النصر”

مسلي آل معمر يترشح لرئاسة “النصر”
http://almnatiq.net/?p=965201
المناطق - الرياض:

أعلن مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين في وقت سابق، عن ترشحه لرئاسة نادي النصر بدعم من الداعم الأول للنصر الأمير خالد بن فهد.

وقال آل معمر عبر “تويتر”: “نزولاً عند رغبة الرمز الداعم الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز، والأعضاء الذهبيين، قررت أن أقدم أوراق ترشيحي لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر.

‏وأكمل أن: “خدمة الرياضة السعودية من خلال الصرح الشامخ نادي النصر شرف كبير لي”.

يذكر أن وزارة الرياضة قد قررت في وقت سابق إقالة صفوان السويكت من رئاسة النادي وحل مجلس إدارته وتكليف عبد الله الدخيل بتسيير أمور النادي لحين تشكيل الإدارة الجديدة.

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