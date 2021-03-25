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ولي العهد يعزي في اتصال هاتفي نائب رئيس الإمارات في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

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ولي العهد يعزي في اتصال هاتفي نائب رئيس الإمارات في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

ولي العهد يعزي في اتصال هاتفي نائب رئيس الإمارات في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
http://almnatiq.net/?p=965223
المناطق - واس:

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيا اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ محمد بن راشد في وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم – رحمه الله – سائلا الله تعالى له المغفرة والرحمة ، فيما أعرب الشيخ محمد بن راشد عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.

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