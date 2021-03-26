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البرلمان العربي يدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المملكة بطائرات مفخخة
http://almnatiq.net/?p=965335
المناطق - واس

أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية محطة لتوزيع المنتجات البترولية في منطقة جازان والتي نتج عنها نشوب حريق في أحد خزانات المحطة.
وندد البرلمان العربي في بيان له ، بتصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية هجومها بالطائرات المسيرة المفخخة تجاه المملكة، ومحاولة استهدافها جامعتي جازان ونجران والمدنيين والمنشآت المدنية والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة.
وحذر من تكرار هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية والحيوية بالمملكة والتي تستهدف أمن الطاقة العالمي وتهدد حركة التجارة العالمية وتزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، مؤكدًا أنها أعمال إرهابية جبانة تنفذها جماعة الحوثي بدعم من إيران وتنفيذًا لمخططاتها التخريبية في المنطقة.
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم وجاد لردع ميليشيا الحوثي الإرهابية عن أعمالها الإجرامية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية، معربًا عن تضامنه مع المملكة والوقوف معها في خندق واحد ودعمها في كل ماتتخذه من إجراءات لحماية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأشاد البرلمان العربي باحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من التصدي وتدمير ثمانية طائرات مسيرة مفخخة كانت تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط ونجران وجازان.

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