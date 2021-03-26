احدث الأخبار

المبعوث الأميركي إلى اليمن يتوجه إلى الشرق الأوسط لبحث هدنة واتفاق سلام في اليمن
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الإثيوبي: إريتريا ستنسحب من تيغراي
أبرز المواد
 وزارة الدفاع : الاعتداء على محطة توزيع المنتجات النفطية يؤكد رفض الحوثيين لمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية
أبرز المواد
 كيف سيؤثر انسداد قناة السويس على العالم؟
أبرز المواد
 حاملة طائرات فرنسية تصل الخليج لتأكيد “حرية الملاحة”
أبرز المواد
 مؤسس فيسبوك: يجب على ترمب تحمل مسؤولية تصريحاته
أبرز المواد
 البرلمان العربي يدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المملكة بطائرات مفخخة
أبرز المواد
 رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 المعلمي يجتمع افتراضياً مع مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي المعنية بأزمة أقلية الروهينجا
أبرز المواد
 الأردن تدين وتستنكر بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية إطلاق طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة
أبرز المواد
 مدير تعليم تبوك: القيادة الحكيمة أولت عناية خاصة ومتواصلة لأبنائنا الطلاب والطالبات
منطقة تبوك
 رابطة العالم الإسلامي تدين اعتداءات المليشيا الحوثية على جامعتي نجران وجازان ومحطة جازان البترولية
أبرز المواد
المبعوث الأميركي إلى اليمن يتوجه إلى الشرق الأوسط لبحث هدنة واتفاق سلام في اليمن

المبعوث الأميركي إلى اليمن يتوجه إلى الشرق الأوسط لبحث هدنة واتفاق سلام في اليمن

أبرز المواد
رئيس الوزراء الإثيوبي: إريتريا ستنسحب من تيغراي

رئيس الوزراء الإثيوبي: إريتريا ستنسحب من تيغراي

أبرز المواد
وزارة الدفاع : الاعتداء على محطة توزيع المنتجات النفطية يؤكد رفض الحوثيين لمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية

وزارة الدفاع : الاعتداء على محطة توزيع المنتجات النفطية يؤكد رفض الحوثيين لمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية

أبرز المواد
كيف سيؤثر انسداد قناة السويس على العالم؟

كيف سيؤثر انسداد قناة السويس على العالم؟

أبرز المواد

حاملة طائرات فرنسية تصل الخليج لتأكيد “حرية الملاحة”

حاملة طائرات فرنسية تصل الخليج لتأكيد “حرية الملاحة”
http://almnatiq.net/?p=965341
المناطق - وكالات

وصلت حاملة الطائرات الفرنسية “شارل ديغول” إلى مياه الخليج أمس الخميس، في إطار مهمة لمكافحة تنظيم داعش وتأكيد “حرية الملاحة”.

وغادرت حاملة الطائرات ميناء طولون (جنوب فرنسا)، الشهر الماضي، في مهمة جديدة حملتها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وستنقلها إلى المحيط الهندي، لاحقاً، كجزء من عملية “شمال”، في إشارة إلى المساهمة الفرنسية ضمن التحالف الدولي الهادف إلى التصدي لتنظيم “داعش”، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال قائد المجموعة البحرية-الجوية المرافقة لحاملة الطائرات، مارك اوسيدا، إن “المهمة الخاصة لنا هي إظهار أننا قادرون على نشر مجموعة حاملة الطائرات الهجومية أينما قررنا، من دون إعاقة”.

وأضاف أن رسالة هذه العملية هي إعادة التأكيد على “حرية الملاحة”، طبقاً لما أكدته وزارة الدفاع الفرنسية عند إعلانها المهمة.

وتأتي هذه المهمة التي أطلِق عليها تسمية “كليمنصو 21” بعد مرحلة من التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وترافق حاملة الطائرات شارل ديغول فرقاطتين وسفينة إمداد وغواصة فرنسية، إضافة لثلاث سفن غير فرنسية هي فرقاطة بلجيكية وأخرى يونانية ومدمرة أمريكية.

روابط ذات صلة

المبعوث الأميركي إلى اليمن يتوجه إلى الشرق الأوسط لبحث هدنة واتفاق سلام في اليمن

المبعوث الأميركي إلى اليمن يتوجه إلى الشرق الأوسط لبحث هدنة واتفاق سلام في اليمن
رئيس الوزراء الإثيوبي: إريتريا ستنسحب من تيغراي

رئيس الوزراء الإثيوبي: إريتريا ستنسحب من تيغراي
وزارة الدفاع : الاعتداء على محطة توزيع المنتجات النفطية يؤكد رفض الحوثيين لمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية

وزارة الدفاع : الاعتداء على محطة توزيع المنتجات النفطية يؤكد رفض الحوثيين لمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*