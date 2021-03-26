المبعوث الأميركي إلى اليمن يتوجه إلى الشرق الأوسط لبحث هدنة واتفاق سلام في اليمن

المناطق - وكالات

قالت الخارجية الأمريكية إن مبعوثها الخاص لليمن تيم ليندركينغ توجه، اليوم الجمعة، إلى الشرق الأوسط للضغط من أجل قبول خطة وقف إطلاق النار باليمن، وإجراء محادثات بشأن تسوية الأزمة اليمنية.

الخارجية الأمريكية، وفي بيان لها، أوضحت أن زيارة ليندركينغ للشرق الأوسط من المتوقع أن تشمل لقاءات مع قيادات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

كما أضافت الخارجية الأمريكية أن مبعوثها لليمن والمبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث سيلتقيان بكبار القادة الإقليميين لمناقشة جهود التوصل لاتفاق سلام.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، مساء الخميس، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية 8 مسيرات مفخخة أُطلقت لاستهداف المدنيين في المملكة .

وأضاف أن ميليشيات الحوثي حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران.

وقال التحالف إن هناك صاروخا باليستيا أُطلقته الميليشيات من صنعاء سقط في الجوف.

ودان مصدر بوزارة الطاقة ، تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان للاعتداء بمقذوف، مؤكدا أن هذه العمل التخريبي الذي يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم وحرية التجارة والملاحة والاقتصاد العالمي، نتج عنه حريق في أحد خزانات المحطة، ولم تترتب عليه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

يأتي ذلك فيما توالت ردود الفعل العربية والدولية على استهداف ميليشيات الحوثي للمدنيين في المملكة .

وأكدت الحكومة اليمنية الشرعية، أن تصعيد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران هجماتها الإرهابية على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، يؤكد موقفها الحقيقي من السلام وارتهانها للأجندة الإيرانية.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي إن التصعيد الحوثي يأتي بتعليمات مما يسمى بالحاكم العسكري الإيراني في صنعاء.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدات على صفحته بموقع “تويتر”، إن “تصعيد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران هجماتها الإرهابية على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، وآخرها محاولة الاستهداف الفاشلة لجامعتي جازان ونجران، ومحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، بعد أيام من طرح المبادرة السعودية يؤكد موقفها الحقيقي من السلام وارتهانها للأجندة الإيرانية”.